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    Песков: Мадуро не просил у Путина помощи

    © RT

    Баку. 25 января.REPORT.AZ/ Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро последний не просил о помощи в связи с политическим кризисом в стране. Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне российский и венесуэльский лидеры Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор, во время которого президент России высказался за поиск решения ситуации в рамках конституционного поля.

    Путин подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".

    Мадуро рассказал о развитии событий в стране и "поблагодарил за принципиальную позицию" России.

    Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. 

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