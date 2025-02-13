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Песков: Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет

Песков: Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет Эр-Рияд фигурировал в качестве возможного места встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но окончательного решения на этот счет нет.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 20:22
Песков: Эр-Рияд подходит для переговоров Путина и Трампа, но пока никаких решений на этот счет нет

Эр-Рияд фигурировал в качестве возможного места встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но окончательного решения на этот счет нет.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Для двух стран Эр-Рияд подходит. Действительно, Эр-Рияд фигурировал. Но пока никаких решений ни на рабочем уровне, ни на высшем на этот счет не принималось и не фиксировалось. Будет ли это Эр-Рияд или другая столица мы не знаем. Время на подготовку такой встречи потребуется. Это могут быть и недели, и несколько месяцев", - сказал он.

Песков также отметил, что Россия считает США своими главным собеседником в переговорах по урегулированию ситуации в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Ər-Riyad Putin və Tramp arasında danışıqlar üçün uyğundur

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