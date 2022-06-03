Песков, его семья и олимпийская чемпионка Кабаева попали под санкции ЕС

Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России, в списки персональных санкций, в частности, включена Татьяна Навка, а также сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из публикации.

Кроме того, олимпийская чемпионка Алина Кабаева включена в санкционный список ЕС.

Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, вступают в силу в день публикации.

Кроме того, 11 граждан Беларуси внесены в список новых санкций Евросоюза, в список также вошли гражданин Сербии и гражданка Сербии и Хорватии.