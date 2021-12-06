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Первый зараженный "омикроном" в Аргентине оказался полностью вакцинированным

Первый зараженный "омикроном" в Аргентине оказался полностью вакцинированным В Аргентине выявили первого инфицированного новым штаммом коронавируса "омикрон" им оказался полностью вакцинированный путешественник, прибывший из Южно-Африканской Республики.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 08:20
Первый зараженный омикроном в Аргентине оказался полностью вакцинированным

В Аргентине выявили первого инфицированного новым штаммом коронавируса "омикрон" им оказался полностью вакцинированный путешественник, прибывший из Южно-Африканской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет министерство здравоохранения страны.

"5 декабря Национальная контрольная лаборатория подтвердила первый случай заражения штаммом "омикрон" в Аргентине у путешественника, следовавшего из ЮАР", - рассказали в минздраве.

В сообщении отмечается, что носитель "омикрона" прибыл из ЮАР через США 30 ноября. После этого туриста поместили на карантин, сделанный им 2 декабря тест на новый вариант SARS-CoV-2 оказался положительным.

По данным ведомства, путешественник был полностью привит. В Минздраве добавили, что симптомы COVID-19 у него отсутствуют.

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