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Первый замгоссекретаря США встретилась с российским коллегой

Первый замгоссекретаря США встретилась с российским коллегой Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве отметила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.
Другие страны
10 января 2022 г. 02:24
Первый замгоссекретаря США встретилась с российским коллегой

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве отметила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Рябков "обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января". "Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы", - отметил Прайс.

Кроме того, Шерман отметила, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ряд двусторонних вопросов, но не намерен касаться темы безопасности союзников без их присутствия.

"Заместитель госсекретаря подтвердила, что США приветствовали бы подлинный прогресс путем дипломатии, - отметил он. - США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января".

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