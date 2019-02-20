Первый заместитель пресс-секретаря Трампа уйдет в отставку в апреле

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Первый заместитель пресс-секретаря президента США Линдси Уотерс уйдет в отставку в середине апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Уотерс часто проводила импровизированные брифинги на борту номер один - самолете, на котором президент США перемещается по стране.

Причины отставки не названы. Однако шеф Уотерс Сара Сандерс, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни и главный экономический советник президента Ларри Кудлоу дали Уотерс самые лучшие рекомендации.

Уотерс сообщила, что уходит на работу вице-президентом в крупную консалтинговую фирму Edelman.