О нас

Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом

Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, как ожидается, покинет свой пост летом.
Другие страны
12 мая 2023 г. 08:20
Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, как ожидается, покинет свой пост летом.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, официально об этом будет объявлено "в ближайшие дни". Пока неизвестно, кто займет пост первого заместителя госсекретаря после ухода Шерман. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, назначенной на эту должность, отмечает СNN.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US Deputy Secretary of State expected to leave post 
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin ilk qadın müavini yayda vəzifəsini tərk edəcək

Экслюзивные новости

Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi