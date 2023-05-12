Первый заместитель госсекретаря США покинет свой пост летом

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, как ожидается, покинет свой пост летом.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, как ожидается, покинет свой пост летом.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники.

По данным телекомпании, официально об этом будет объявлено "в ближайшие дни". Пока неизвестно, кто займет пост первого заместителя госсекретаря после ухода Шерман. Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной, назначенной на эту должность, отмечает СNN.