Первый за почти 50 лет круизный лайнер прибыл из США на Кубу

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Первый за несколько десятилетий круизный корабль прибыл в порт кубинской столицы из американского Майами в штате Флорида.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Круизное судно Adonia с 700 пассажирами на борту отправилось в плавание в воскресенье. Путешествие круизного лайнера из США на Кубу продлилось около 17 часов.

Последний раз круизное судно из США пришвартовывалось в кубинском порту в конце 70-х. Как ожидается, прибытие Adonia ознаменует собой возобновление постоянного движения круизных лайнеров на Остров свободы через Флоридский пролив. Ожидается, что число рейсов по этому маршруту может составить несколько тысяч в год.