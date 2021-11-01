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Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея

Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 08:23
Первый за 590 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея

Аэропорт Сиднея принял первый за 590 дней регулярный международный пассажирский рейс.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Qantas.

Так, самолет, прибывший в понедельник из Лос-Анджелеса, открыл программу восстановления авиасообщения между Австралией и остальным миром.

"Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06:00 по местному времени (23:00 31 октября, бакинское время). Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения", - указали в пресс-службе, отметив, что все купившие билеты на рейс в Сидней были полностью вакцинированы против коронавируса.

В Qantas добавили, что рейс, прибывший в понедельник из США, и обратный, вылет которого запланирован на 18:30 (11:30 - бакинское время), станут "первыми международными полетами авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства страны". "Авиакомпания выполнила сотни репатриационных рейсов, возвращая австралийцев домой во время пандемии, но эти перелеты станут первым регулярными рейсом за почти 600 дней", - заявил авиаперевозчик.

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