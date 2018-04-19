Первый за 40 лет кинотеатр открылся в Саудовской Аравии

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Первый после почти 40-летнего запрета кинотеатр открылся 18 апреля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Report, на закрытый кинопоказ были приглашены 600 человек. В числе зрителей как мужчины, так и женщины. Кроме того, в зале присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который выступил за возвращение кино в королевство.

Организатором выступил крупнейший в США и мире оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings с его саудовским партнером Saudi Development and Investment Entertainment Company.

Отмечается, что для широкой публики кинозалы откроются в мае.

Министерство культуры Саудовской Аравии планирует открыть 350 кинотеатров на 2,5 тыс. залов к 2030 году.