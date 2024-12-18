Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска

Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска.

Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе.

"Вылетел рейс национального перевозчика "Сирийские авиалинии" в Алеппо", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в период до вечера 24 декабря аэропорт Дамаска может отправлять и принимать самолеты только по спецразрешению от государственного органа по контролю гражданской авиации. В настоящее время подобное ограничение, согласно распространенному диспетчерами сообщению NOTAM, сохраняется. Аэропорт Алеппо работает пока в таком же режиме.