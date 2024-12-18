Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска

Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе.
"Вылетел рейс национального перевозчика "Сирийские авиалинии" в Алеппо", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в период до вечера 24 декабря аэропорт Дамаска может отправлять и принимать самолеты только по спецразрешению от государственного органа по контролю гражданской авиации. В настоящее время подобное ограничение, согласно распространенному диспетчерами сообщению NOTAM, сохраняется. Аэропорт Алеппо работает пока в таком же режиме.