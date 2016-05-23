Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Первый Всемирный гуманитарный саммит откроется в Стамбуле в понедельник.

Как передает Report, форум продлится два дня. Саммит проводится по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна при организационной поддержке Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В саммите примут участие представители 177 стран, в том числе 65 глав государств и правительств.

Мероприятие стартует в понедельник со вступительных речей Пан Ги Муна и президента Турции Тайипа Эрдогана. В саммите примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петр Порошенко, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, премьер Нидерландов Марк Рютте, премьер Ливана Таммам Салам, лидеры других стран.

К участию в саммите также приглашены неправительственные организации, международные гуманитарные структуры, предприниматели, представители народов, затронутых кризисами. Всего в форуме примут участие около 5 200 человек.

В Стамбуле на высшем уровне будут обсуждены вопросы организации поставок гуманитарной помощи с целью получения реальных результатов, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам, Стамбул выбран местом проведения саммита не случайно, так как Турция приняла наибольшее число беженцев.