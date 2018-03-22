Первый вице-президент Перу 23 марта примет присягу как глава государства

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства в пятницу. Как сообщает Report, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на председателя Конгресса Перу Луиса Галаррета.

По его информации, инаугурация, вероятнее всего, состоится около 11 утра или в полдень по местному времени, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Перу Педро Пабло Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку.

Импичмент Кучински связан с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.