 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый вице-президент Перу 23 марта примет присягу как глава государства

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства в пятницу.  Как сообщает Report, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на председателя Конгресса Перу Луиса Галаррета.

    По его информации, инаугурация, вероятнее всего, состоится около 11 утра или в полдень по местному времени, передает ТАСС. 

    Ранее в среду президент Перу Педро Пабло Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку. 

    Импичмент Кучински связан с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi