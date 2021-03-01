Первый в истории посол ОАЭ прибыл в Израиль

Мухаммед аль-Хаджа был приведен к присяге в качестве посла ОАЭ в Израиле 14 февраля

Первый в истории посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Израиле прибыл сегодня в Тель-Авив для исполнения своих обязанностей. Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее 14 февраля Мухаммед аль-Хаджа был приведен к присяге в качестве посла ОАЭ в Израиле.

24 января в Абу-Даби официально открылось посольство Израиля в ОАЭ. В тот же день эмиратское правительство одобрило открытие посольства страны в Тель-Авиве.

15 сентября прошлого года в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. 20 октября 2020 года Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Палестина, в свою очередь, выступила категорически против этих договоренностей.