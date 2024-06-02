О нас

Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска

Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска 4 июня Министр Уралоглу: Мы отправляем Turksat 6A в США для запуска 4 июня Июне вторник (4 июня) министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что первый отечественный и национальный спутник связи Турции Turksat 6A будет отправлен
Другие страны
2 июня 2024 г. 16:18
Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска

Первый отечественный национальный спутник связи Турции Turksat 6A будет отправлен 4 июня на военно-воздушную станцию на мысе Канаверал в американском штате Флорида для запуска в космос.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, анализ спутника Turksat 6A был проведен в Центре интеграции и тестирования космических систем (USET).

"Я с гордостью говорю, что мы успешно завершили крупнейший научно-исследовательский проект нашей страны - Turksat 6A. Сейчас идет подготовка спутника к отправке. Он будет отправлен из Анкары на самолете Ан-124 в военно-воздушную базу Кейп-Канаверал, расположенную во Флориде, США. После путешествия, которое займет около 17 часов, наш спутник приземлится в ангаре на базе SpaceX на станции ВВС на мысе Канаверал, где будут проведены испытания. Мы также планируем отправить его в космос на ракете Falcon 9, принадлежащей SpaceX, во вторую неделю июля," - отметил министр.

В строительстве спутника участвовали TÜBITAK Uzay, а также компании C2TECH, ASELSAN, TUSAS. По словам Уралоглу, благодаря их работе Турция стала одним из ведущих производителей спутников связи в мире. Теперь страна может осуществлять полный цикл производства в стране, а также экспортировать спутниковые детали за рубеж.

Уралоглу подчернул, что Turksat 6A обеспечит резервное копирование существующих спутников, а также значительно увеличит пропускную способность уже действующего турецкого спутника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ilk milli peyki Türksat 6A orbitə buraxılmaq üçün ABŞ-yə göndərilib

Другие новости из категории

МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране
МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране
2 июня 2024 г. 16:39
Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции
Около Эйфелевой башни поставили пять пустых гробов с флагами Франции
2 июня 2024 г. 16:31
Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку мусорных шаров из КНДР
Южная Корея примет соответствующие меры в ответ на отправку "мусорных шаров" из КНДР
2 июня 2024 г. 14:18
Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом
Президент Израиля поддержал сделку по возвращению заложников, предложенную Байденом
2 июня 2024 г. 13:51
В США в результате стрельбы погиб 1 человек, 26 пострадали
В США в результате стрельбы погиб 1 человек, 26 пострадали
2 июня 2024 г. 13:19
Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Иране
Ахмадинежад выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Иране
2 июня 2024 г. 12:56
В Индии не менее 33 сотрудников избирательных участков умерли из-за жары
В Индии не менее 33 сотрудников избирательных участков умерли из-за жары
2 июня 2024 г. 12:13
Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств
Индия отправила Кубе гумпомощь для производства лекарств
2 июня 2024 г. 11:51
В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек
В результате наводнения в штате Ассам в Индии пострадали 6 млн. человек
2 июня 2024 г. 11:04
Зеленский встретился с министром обороны США в Сингапуре
Зеленский встретился с министром обороны США в Сингапуре
2 июня 2024 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi