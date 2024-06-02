Первый турецкий национальный спутник Turksat 6A отправляется в США для запуска

4 июня Министр Уралоглу: Мы отправляем Turksat 6A в США для запуска 4 июня Июне вторник (4 июня) министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил, что первый отечественный и национальный спутник связи Турции Turksat 6A будет отправлен

Первый отечественный национальный спутник связи Турции Turksat 6A будет отправлен 4 июня на военно-воздушную станцию на мысе Канаверал в американском штате Флорида для запуска в космос.

Как передает Report , об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, анализ спутника Turksat 6A был проведен в Центре интеграции и тестирования космических систем (USET).

"Я с гордостью говорю, что мы успешно завершили крупнейший научно-исследовательский проект нашей страны - Turksat 6A. Сейчас идет подготовка спутника к отправке. Он будет отправлен из Анкары на самолете Ан-124 в военно-воздушную базу Кейп-Канаверал, расположенную во Флориде, США. После путешествия, которое займет около 17 часов, наш спутник приземлится в ангаре на базе SpaceX на станции ВВС на мысе Канаверал, где будут проведены испытания. Мы также планируем отправить его в космос на ракете Falcon 9, принадлежащей SpaceX, во вторую неделю июля," - отметил министр.

В строительстве спутника участвовали TÜBITAK Uzay, а также компании C2TECH, ASELSAN, TUSAS. По словам Уралоглу, благодаря их работе Турция стала одним из ведущих производителей спутников связи в мире. Теперь страна может осуществлять полный цикл производства в стране, а также экспортировать спутниковые детали за рубеж.

Уралоглу подчернул, что Turksat 6A обеспечит резервное копирование существующих спутников, а также значительно увеличит пропускную способность уже действующего турецкого спутника.