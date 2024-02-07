Первый турецкий астронавт возвращается на Землю

Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи вместе с другими членами экипажа миссии Ax-3 возвращается на Землю с Международной космической станции (МКС).

Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи вместе с другими членами экипажа миссии Ax-3 возвращается на Землю с Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом сообщается на странице SpaceX в соцсети "X".

Космический корабль Crew Dragon с экипажем Ax-3 на борту в среду успешно отстыковался от МКС.

Ожидается, что корабль приводнится у побережья Флориды 9 февраля, примерно через 48 часов.

Отметим, что космический корабль Crew Dragon был отправлен на Международную космическую станцию ​​19 января в 01:49 по бакинскому времени. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа Ax-3 вошли астронавты из разных стран - Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция) и Альпер Гезеравджи (Турция).