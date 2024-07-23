Первый транш из доходов от активов РФ перечислят ЕК в начале августа

Первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза.

По его словам, на указанные средства будут закуплены средства ПВО и снаряды для Киева, а также оплачены заказы на закупку оружия у украинской промышленности.

"По доходам от активов я проинформировал министров о предстоящем переводе [Еврокомиссии] первого транша средств в €1,4 млрд, который должен произойти в начале августа, на следующей неделе. Мы нацелены на финансирование из этих средств закупок для удовлетворения ключевых военных потребностей [Украины], включая средства ПВО и снаряды для артиллерии. Также эти деньги будут использованы для размещения заказов у украинской военной промышленности. Мы намерены не только закупать оружие для Украины, но и у самой Украины", - сказал Боррель.