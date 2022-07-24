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Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели

Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели Власти Нью-Дели сообщили в воскресенье о первом случае заболевания оспой обезьян в индийской столице.
Другие страны
24 июля 2022 г. 21:14
Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели

Власти Нью-Дели сообщили в воскресенье о первом случае заболевания оспой обезьян в индийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал.

"Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter.

Отметим, что это четвертый случай заболевания оспой обезьян, зарегистрированный в Индии, при этом три предыдущих случая были отмечены в штате Керала. 31-летний житель Западного Дели был госпитализирован с симптомами заболевания три дня назад, в субботу его образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии, в воскресенье диагноз подтвердился.

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