Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели

Власти Нью-Дели сообщили в воскресенье о первом случае заболевания оспой обезьян в индийской столице.

Власти Нью-Дели сообщили в воскресенье о первом случае заболевания оспой обезьян в индийской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал.

"Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter.

Отметим, что это четвертый случай заболевания оспой обезьян, зарегистрированный в Индии, при этом три предыдущих случая были отмечены в штате Керала. 31-летний житель Западного Дели был госпитализирован с симптомами заболевания три дня назад, в субботу его образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии, в воскресенье диагноз подтвердился.