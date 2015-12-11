Первый самолет с сирийскими беженцами приземлился в аэропорту Торонто

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Первый военно-транспортный самолет со 163 беженцами из Сирии на борту приземлился cегодня в аэропорту Торонто (провинция Онтарио), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

О планах доставки канадскими ВВС сирийских беженцев в Канаду сообщил 9 декабря премьер-министр страны Джастин Трюдо. Второй борт, по его словам, прилетит в Монреаль (провинция Квебек) в субботу. О количестве его пассажиров, а также откуда именно в Канаду прилетят самолеты с беженцами Трюдо не сообщил.

Ранее министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Джон Маккаллум заявил, что Канада до марта 2016 года готова принять и разместить на своей территории не менее 35 тысяч беженцев из Сирии.