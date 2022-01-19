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Первый саммит Индия-Центральная Азия пройдет в видеоформате

Первый саммит Индия-Центральная Азия пройдет в видеоформате Первый саммит Индия-Центральная Азия пройдет 27 января в виртуальном формате.
Другие страны
19 января 2022 г. 13:39
Первый саммит Индия-Центральная Азия пройдет в видеоформате

Первый саммит Индия-Центральная Азия пройдет 27 января в виртуальном формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Индии.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет первый саммит Индия - Центральная Азия с участием президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в виртуальном формате 27 января 2022 года", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметили в индийском МИД, "первый саммит Индия - Центральная Азия станет отражением растущего взаимодействия Нью-Дели со странами этого региона".

Ожидается, что в ходе встречи "лидеры обсудят шаги для продвижения отношений Индии и центральноазиатских стран на новый уровень". "Они также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, особенно касающимся вопросов региональной безопасности", - указали в МИД Индии.

Лидеры стран Центральной Азии должны были стать почетными гостями на военном параде по случаю Дня республики 26 января, Нью-Дели даже направил соответствующие приглашения президентам Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Однако впоследствии планы отменились на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

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