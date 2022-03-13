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Первый рейс Royal Air Maroc прибыл в Израиль

Первый рейс Royal Air Maroc прибыл в Израиль Первый в истории прямой регулярный рейс марокканского национального авиаперевозчика Royal Air Maroc в воскресенье прибыл в Израиль.
Другие страны
13 марта 2022 г. 21:23
Первый рейс Royal Air Maroc прибыл в Израиль

Первый в истории прямой регулярный рейс марокканского национального авиаперевозчика Royal Air Maroc в воскресенье прибыл в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Сегодня в Израиль прибыл первый рейс национальной авиакомпании Марокко Royal Air Maroc, открыв регулярное авиасообщение по маршруту Касабланка - Тель-Авив", - говорится в заявлении. "На борту лайнера в Израиль прибыла делегация из 80 марокканских бизнесменов. Они проведут в Израиле три дня и примут участие в экономическом форуме под эгидой МИД Израиля и министерств экономики и регионального развития", - добавили в пресс-службе.

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