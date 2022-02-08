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Первый регион Канады отменит паспорта вакцинации

Первый регион Канады отменит паспорта вакцинации Канадская провинция Саскачеван стала первым регионом страны, объявившим о сроках окончания действия коронавирусных ограничений.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 22:35
Первый регион Канады отменит паспорта вакцинации

Канадская провинция Саскачеван стала первым регионом страны, объявившим о сроках окончания действия коронавирусных ограничений.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на главу региона Скотта Мо.

Согласно решению властей, с 14 февраля в провинции перестанет действовать режим паспортов вакцинации, который серьезно ограничивал права невакцинированных граждан. Масочный режим внутри помещений будет сохраняться до конца февраля. Как отметил Мо, "паспорта вакцинации были действенной политикой, но она себя изжила".

В начале февраля главный санитарный врач Канады Тереза Тэм заявила, что властям страны следует пересмотреть текущие рестрикции, связанные с пандемией COVID-19, в том числе необходимость паспортов вакцинации.

Все это происходит на фоне масштабной акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками, которая началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения.

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