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Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна Первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в "хорошем разрешении".
Другие страны
3 марта 2024 г. 09:19
Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал снимки Пхеньяна

Первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в "хорошем разрешении".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

"Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту", - сказал источник. По данным агентства, спутниковые снимки нуждаются в тщательном редактировании.

Южнокорейские власти ожидают, что качество фотографий в следующем месяце будет выше. По словам другого источника, полноценная работа разведывательного спутника начнется к июню или июлю.

Напомним, что Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря 2023 года с базы Ванденберг в штате Калифорния на ракете Falcon 9 компании SpaceX. В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР. Второй спутник планируется отправить на орбиту в апреле.

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Версия на английском языке S.Korea's 1st spy satellite transmits 'good-resolution' images of Pyongyang
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın ilk kəşfiyyat peyki Pxenyanın görüntülərini çəkib

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