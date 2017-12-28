Первый поезд с пассажирами по скоростной железной дороге до Мекки запустят 31 декабря

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Первый состав с пассажирами отправится по скоростной железной дороге до Мекки в Саудовской Аравии 31 декабря, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Строительством железной дороги занимается консорциум Al Shoula, состоящий в основном из испанских компаний.

Сроки окончания строительных работ несколько раз изменялись. Ранее предполагалось, что поезда начнут ходить в марте 2018 года. Ожидается, что в первой поездке до Мекки примут участие представители саудовских и испанских властей.