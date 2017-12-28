 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Первый поезд с пассажирами по скоростной железной дороге до Мекки запустят 31 декабря

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Первый состав с пассажирами отправится по скоростной железной дороге до Мекки в Саудовской Аравии 31 декабря, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Строительством железной дороги занимается консорциум Al Shoula, состоящий в основном из испанских компаний. 

    Сроки окончания строительных работ несколько раз изменялись. Ранее предполагалось, что поезда начнут ходить в марте 2018 года. Ожидается, что в первой поездке до Мекки примут участие представители саудовских и испанских властей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi