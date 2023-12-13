Первый министр Уэльса подал в отставку

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд объявил об уходе в отставку.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, Дрейкфорд в своем заявлении сообщил, что продолжит исполнять свои обязанности главы валлийского правительства и лидера Лейбористской партии Уэльса до марта 2024 года.

Выступая на пресс-конференции Дрейкфорд заявил, что еще в момент своего избрания на должность в 2018 году он принял решение провести на посту пять лет, и заявленный срок подошел к концу.

Первый министр заверил, что он продолжит в полном объеме исполнять свои обязанности, пока не будет выбран его преемник.