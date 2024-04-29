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Первый министр Шотландии объявил об отставке, не дожидаясь вотума недоверия

Первый министр Шотландии объявил об отставке, не дожидаясь вотума недоверия Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 15:49
Первый министр Шотландии объявил об отставке, не дожидаясь вотума недоверия

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Я сообщил национальному секретарю ШНП о своем намерении уйти с поста лидера партии и попросил ее провести голосование по лидерству в партии как можно раньше", - сказал Юсаф.

По его словам, он будет исполнять обязанности первого министра до выбора преемника.

На этой неделе Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых, в результате чего ШНП потеряла большинство в местном парламенте. После этого несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. По информации СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75% выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП.

Выборы в шотландский парламент состоялись в 2021 году, очередное голосование должно пройти не позднее 7 мая 2026.

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Версия на английском языке Scotland's Humza Yousaf resigns as country's leader
Версия на азербайджанском языке Şotlandiyanın Baş naziri istefa verib

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