Первый коммерческий космодром Китая готов к эксплуатации

Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье провинции Хайнань.

Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье провинции Хайнань.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на руководство стартовой площадки.

Согласно информации, сегодня прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя и объект официально соответствует всем требованиям.

По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в 2024 году.

Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить и оборудовать дополнительными стартовыми площадками.

Строительство коммерческой звездной гавани КНР на Хайнане было завершено в начале июня. Вскоре оттуда планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12". После ввода в эксплуатацию этот объект станет пятым наземным пусковым комплексом Китая.