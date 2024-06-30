Первый коммерческий космодром Китая готов к эксплуатации

Китай готов приступить к эксплуатации первого в стране космодрома для международных коммерческих запусков в городе Вэньчан на побережье провинции Хайнань.
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Согласно информации, сегодня прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя и объект официально соответствует всем требованиям.
По словам руководителя компании-оператора Hainan International Commercial Aerospace Launch Ян Тяньляна, первый запуск планируется осуществить в 2024 году.
Он отметил, что в дальнейшем новый космодром планируется расширить и оборудовать дополнительными стартовыми площадками.
Строительство коммерческой звездной гавани КНР на Хайнане было завершено в начале июня. Вскоре оттуда планируется впервые осуществить запуск двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12". После ввода в эксплуатацию этот объект станет пятым наземным пусковым комплексом Китая.