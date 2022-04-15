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Первый груз оружия США Украине на $800 млн прибудет в течение суток

Первый груз оружия США Украине на $800 млн прибудет в течение суток Первая партия вооружений США для Украины в рамках объявленного Вашингтоном нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов США прибудет в регион в ближайшие 24 часа.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 22:17
Первый груз оружия США Украине на $800 млн прибудет в течение суток

Первая партия вооружений США для Украины в рамках объявленного Вашингтоном нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов США прибудет в регион в ближайшие 24 часа.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя американского военного ведомства высокого ранга.

Предполагается, что груз доставят к границе Украины, после чего украинская сторона ввезет его на свою территорию.

Список вооружений не разглашается, однако, как отмечает телекомпания, чиновники ранее утверждали, что требуются прежде всего гаубицы и радары, которые и будут в первую очередь доставлены.

В среду президент США Джозеф Байден объявил о решении предоставить Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и "тысячи других противотанковых систем".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynaya ABŞ silahlarının ilk partiyası 24 saat ərzində gələcək

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