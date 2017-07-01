Первый гендиректор ВОЗ африканского происхождения вступил в должность

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр здравоохранения и иностранных дел Эфиопии Тедрос Аданом Гебрейесус вступил в должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, доктор медицины был избран на пятилетний срок полномочий 23 мая нынешнего года на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

На своей первой пресс-конференции после избрания, состоявшейся 24 мая в Женеве, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что реформы, начатые под руководством его предшественницы Маргарет Чэнь (КНР), необходимо продолжить. Он обратил при этом внимание на положительные результаты реформирования программы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вместе с тем, по его словам, реформы нуждаются в "реинжиниринге", и особенно важно, чтобы при их осуществлении было единое видение приоритетов и целей, а центральным вопросом в реформировании организации должны быть человеческие ресурсы. Коснувшись вопроса о финансовом положении ВОЗ, новый глава организации заявил, что нужно "концентрировать внимание на приоритетах, и это убережет от ненужных затрат".

Отметим, что Т.А.Гебрейесусу, первому африканцу на посту главы ВОЗ, 52 года.