Первый эвакуационный рейс из Нигера прибыл во Францию

Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа.

Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 24.

"Первый французский самолет, перевозящий 262 репатрианта из Нигера, приземлился в Париже в ночь со вторника на среду", - сообщил телеканал.

По информации телеканала BFMTV, на борту первого эвакуационного рейса помимо французов также находились граждане Нигера, Португалии, Бельгии, Эфиопии и Ливана.

МИД Франции ранее сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера.