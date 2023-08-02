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Первый эвакуационный рейс из Нигера прибыл во Францию

Первый эвакуационный рейс из Нигера прибыл во Францию Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа.
Другие страны
2 августа 2023 г. 11:19
Первый эвакуационный рейс из Нигера прибыл во Францию

Первый эвакуационный рейс из Нигера, организованный французскими властями, приземлился ночью в аэропорту Парижа.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 24.

"Первый французский самолет, перевозящий 262 репатрианта из Нигера, приземлился в Париже в ночь со вторника на среду", - сообщил телеканал.

По информации телеканала BFMTV, на борту первого эвакуационного рейса помимо французов также находились граждане Нигера, Португалии, Бельгии, Эфиопии и Ливана.

МИД Франции ранее сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией 1 августа начнет эвакуацию своих граждан из Нигера.

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Версия на английском языке First evacuation plane from Niger lands in France

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