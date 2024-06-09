О нас

Первый этап выборов в Сенат Таиланда пройдет с участием более 46 тыс. кандидатов

Первый этап выборов в Сенат Таиланда пройдет с участием более 46 тыс. кандидатов Первый этап выборов в Сенат (верхняя палата парламента) Таиланда с участием более 46 тыс. кандидатов пройдет 9 июня на районном уровне.
Другие страны
9 июня 2024 г. 03:39
Первый этап выборов в Сенат Таиланда пройдет с участием более 46 тыс. кандидатов

Первый этап выборов в Сенат (верхняя палата парламента) Таиланда с участием более 46 тыс. кандидатов пройдет 9 июня на районном уровне.

Как сообщает Report, выборы проводятся в связи с истечением в мае этого года срока полномочий сенаторов, которые были назначены в 2019 году Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года.

Согласно утвержденному порядку, те кандидаты, которые будут отобраны по итогам первого тура голосования, продолжат участие в выборах на провинциальном и национальном уровнях 16 и 26 июня соответственно. Новая конституция, принятая военными властями в 2017 году, предусматривает, что на смену 250-местному Сенату на следующий пятилетний срок должен прийти новый состав из 200 сенаторов, выбранных из 20 социальных и профессиональных групп.

Местные наблюдатели отмечают, что эти выборы, которые проводятся впервые с 2007 года, рассматриваются как важный шаг на пути укрепления демократических процессов в Таиланде. Что касается особенностей избирательного процесса, то он пройдет по принципу самоотбора среди кандидатов, которые будут голосовать друг за друга внутри своей группы. По 10 кандидатов от каждой группы, получивших наибольшее количество голосов, станут сенаторами. Рядовые избиратели в выборах не участвуют.

Для того чтобы попасть в Сенат, претенденты должны иметь подданство Таиланда по рождению и быть не моложе 40 лет. Им необходимо обладать как минимум 10-летним опытом работы в сфере, специалистами в которой они являются. Членам политических партий и государственным чиновникам нельзя выдвигать свою кандидатуру.

Новый состав Сената в отличие от уходящего не сможет участвовать в голосовании по вопросу выборов нового премьер-министра. Эта процедура окажется целиком в ведении Палаты представителей (нижняя палата парламента). Тем не менее сенаторы продолжат участвовать в принятии законопроектов и возможных поправок к конституции, а также в утверждении кандидатов на руководящие посты в ключевых ведомствах, в том числе избирательной комиссии и конституционном суде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Катар и Египет угрожают ХАМАС для заключения сделки по освобождению заложников
СМИ: Катар и Египет угрожают ХАМАС для заключения сделки по освобождению заложников
9 июня 2024 г. 03:20
Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств
Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств
9 июня 2024 г. 02:16
В Германии прошли демонстрации против правого экстремизма
В Германии прошли демонстрации против правого экстремизма
9 июня 2024 г. 01:09
Четверо строителей убиты при вооруженном нападении на границе Кении и Сомали
Четверо строителей убиты при вооруженном нападении на границе Кении и Сомали
8 июня 2024 г. 23:54
Багери: Иран реализует ядерную программу по требованиям МАГАТЭ
Багери: Иран реализует ядерную программу по требованиям МАГАТЭ
8 июня 2024 г. 23:12
Украина договорилась со странами Запада о поставках дополнительных систем ПВО
Украина договорилась со странами Запада о поставках дополнительных систем ПВО
8 июня 2024 г. 22:57
Боевики убили по меньшей мере 38 человек на востоке Конго
Боевики убили по меньшей мере 38 человек на востоке Конго
8 июня 2024 г. 22:18
Колумбия намерена прекратить поставку угля в Израиль из-за ситуации в Газе
Колумбия намерена прекратить поставку угля в Израиль из-за ситуации в Газе
8 июня 2024 г. 22:07
Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ
Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства ФРГ
8 июня 2024 г. 21:39
США начали вывод своих войск из Нигера
США начали вывод своих войск из Нигера
8 июня 2024 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi