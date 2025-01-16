Первый этап соглашения по Газе включает прекращение огня и обмен пленными

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем в лице Катара, Египта и США.

"Арабская Республика Египет, Государство Катар и Соединенные Штаты Америки объявляют, что стороны конфликта в Газе пришли к соглашению об обмене заложников на заключенных и о возврате к устойчивому спокойствию - тем самым стороны достигли соглашения о постоянном прекращении огня, которое вступает в силу 19 января 2025 года", - говорится в документе.

Посредники добавили, что перемирие будет осуществлено в три этапа. "Первый из них продлится 42 дня и будет включать в себя прекращение огня, выход израильских военных из густонаселенных районов Газы, обмен [находящихся в Газе] заложников на [находящихся в Израиле] заключенных, обмен телами погибших, возвращение перемещенных лиц в места их проживания в секторе Газа, а также содействие эвакуации из анклава больных и раненых палестинцев", - подчеркивается в заявлении. Египет, Катар и США также настаивают, что на первом этапе соглашения в Газу должна быть доставлена гуманитарная помощь в необходимых объемах, а на территории сектора должны быть восстановлены медучреждения и возведены жилые строения.

Египет, Катар и США гарантируют выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа на всех его трех этапах.