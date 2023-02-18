Первый батальон ВСУ завершил обучение управлению БМП Bradley

Первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии.

Первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии.

Как передает Report , об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Порядка 635 украинцев прошли примерно пятинедельный курс обучения, который включал выполнение основных задач", — заявил он.

По словам представителя Пентагона, украинских солдат обучали технике меткой стрельбы, а также они получали медицинскую подготовку, проводили обучение отделения, взвода и роты. Помимо этого для них проводились батальонные боевые учения.

Райдер добавил, что еще один батальон ВСУ приступил к обучению использованию данных БМП примерно две недели назад, а еще один проходит обучение по работе с артиллерийскими установками M109 на том же полигоне. Он уточнил, что в общей сложности два этих подразделения состоят из 710 человек.