О нас

Первый батальон ВСУ завершил обучение управлению БМП Bradley

Первый батальон ВСУ завершил обучение управлению БМП Bradley Первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 04:47
Первый батальон ВСУ завершил обучение управлению БМП Bradley

Первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Порядка 635 украинцев прошли примерно пятинедельный курс обучения, который включал выполнение основных задач", — заявил он.

По словам представителя Пентагона, украинских солдат обучали технике меткой стрельбы, а также они получали медицинскую подготовку, проводили обучение отделения, взвода и роты. Помимо этого для них проводились батальонные боевые учения.

Райдер добавил, что еще один батальон ВСУ приступил к обучению использованию данных БМП примерно две недели назад, а еще один проходит обучение по работе с артиллерийскими установками M109 на том же полигоне. Он уточнил, что в общей сложности два этих подразделения состоят из 710 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusunun birinci batalyonu “Bradley” PDM-in idarə olunması təlimini başa vurub

Другие новости из категории

Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер
Иран атаковал в Персидском заливе израильский танкер
18 февраля 2023 г. 03:50
Здание постпредства Италии при ЕС в Брюсселе подверглось вандализму
Здание постпредства Италии при ЕС в Брюсселе подверглось вандализму
18 февраля 2023 г. 02:48
В результате стрельбы в штате Миссисипи погибли шесть человек
В результате стрельбы в штате Миссисипи погибли шесть человек
18 февраля 2023 г. 01:04
Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе
Франция намерена организовать конференцию по вопросам противовоздушной обороны в Европе
17 февраля 2023 г. 20:25
Министр обороны Израиля: Иран контактирует по продаже оружия минимум с 50 странами
Министр обороны Израиля: Иран контактирует по продаже оружия минимум с 50 странами
17 февраля 2023 г. 19:45
Шольц призвал союзников предоставить Украине танки
Шольц призвал союзников предоставить Украине танки
17 февраля 2023 г. 19:20
Politico: Пять конгрессменов попросили Байдена передать Украине истребители F-16
Politico: Пять конгрессменов попросили Байдена передать Украине истребители F-16
17 февраля 2023 г. 18:54
Еврокомиссар: ЕС и Британия добились хорошего прогресса в переговорах по Brexit
Еврокомиссар: ЕС и Британия добились хорошего прогресса в переговорах по Brexit
17 февраля 2023 г. 18:43
Шольц: Страны НАТО должны избегать прямого конфликта с Россией
Шольц: Страны НАТО должны избегать прямого конфликта с Россией
17 февраля 2023 г. 18:16
Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с Кулебой и Боррелем
Столтенберг проведет 21 февраля совместную встречу с Кулебой и Боррелем
17 февраля 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi