Первый батальон ВСУ завершил обучение управлению БМП Bradley

Первый батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил обучение по работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley на базе в Германии.
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"Порядка 635 украинцев прошли примерно пятинедельный курс обучения, который включал выполнение основных задач", — заявил он.
По словам представителя Пентагона, украинских солдат обучали технике меткой стрельбы, а также они получали медицинскую подготовку, проводили обучение отделения, взвода и роты. Помимо этого для них проводились батальонные боевые учения.
Райдер добавил, что еще один батальон ВСУ приступил к обучению использованию данных БМП примерно две недели назад, а еще один проходит обучение по работе с артиллерийскими установками M109 на том же полигоне. Он уточнил, что в общей сложности два этих подразделения состоят из 710 человек.