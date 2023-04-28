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Первый арабский космонавт вышел в открытый космос

Первый арабский космонавт вышел в открытый космос Космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади вышел в открытый космос с борта МКС, став первым в истории арабом, которому удалось это сделать. Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 24.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 20:30
Первый арабский космонавт вышел в открытый космос

Космонавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади вышел в открытый космос с борта МКС, став первым в истории арабом, которому удалось это сделать. Как передает Report, об этом сообщил телеканал France 24.

В Университете Брайтона, где Аль-Нейади учился на специалиста по электронике и средствам связи, ему дали прозвище "Султан космоса".

Ранее в марте он отправился на МКС на борту корабля SpaceX Falcon 9, став первым арабом, который принял участие в продолжительной космической миссии.

В НАСА рассказали, что Аль-Нейади вместе со своим коллегой Стивеном Боуеном проложат силовые кабели, чтобы подготовиться к будущей модернизации энергосистемы за бортом МКС.

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Версия на английском языке UAE astronaut exits ISS for first Arab space walk

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