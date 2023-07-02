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Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев

Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев Суд в Гренобле (юго-восток Франции) вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках, трое человек осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы.
Другие страны
2 июля 2023 г. 19:34
Первых участников погромов во Франции приговорили к заключению на срок до четырех месяцев

Суд в Гренобле (юго-восток Франции) вынес первые приговоры за участие в массовых беспорядках, трое человек осуждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию France Info, все трое осужденных получили наказание за попытки грабежей в ходе уличных беспорядков.

Так, позднее в этом же городе перед судом предстанут около 30 человек, "подавляющее большинство из которых были задержаны за грабежи в ночь на субботу".

Для проведения процессов "в исключительном порядке было открыто два зала судебных заседаний, чтобы вместить всех обвиняемых", указывает France Info.

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