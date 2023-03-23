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Первые танки Altay передадут ВС Турции для испытаний

Первые танки Altay передадут ВС Турции для испытаний Ведущий производитель бронетехники Турции – компания BMC планирует передать Вооруженным силам страны первые отечественные танки Altay с целью проведения испытаний.
Другие страны
23 марта 2023 г. 17:13
Первые танки Altay передадут ВС Турции для испытаний

Ведущий производитель бронетехники Турции – компания BMC планирует передать Вооруженным силам страны первые танки Altay с целью проведения испытаний.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Глава правления BMC Мурат Ялчинташ отметил, что перспективный основной боевой танк собственного производства готов к серийному производству, а первые два танка передадут военным для испытаний уже 23 апреля.

"Подготовка к производству танка Altay завершена. 23 апреля, когда в Турции будет отмечаться праздник, планируем передать первые танки вооруженным силам страны. Процесс разработки отечественного аналога силового блока танка занимает определенное время. Все это потребовало также изменений дизайна. То есть, налицо совершенно новый танк Altay, отличный от того, что был представлен в 2000 году", - сказал он.

По его словам, на данном этапе на танках Altay установлены силовые блоки корейской разработки, а турецкие - будут готовы к 2026 году.

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