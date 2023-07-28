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Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре Соединенные Штаты рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре.
Другие страны
28 июля 2023 г. 03:48
Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре

Соединенные Штаты рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на Politico, по словам нескольких источников, знакомых с планом поставок американских танков, Abrams, вероятно, прибудут в Украину в сентябре. В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт и модернизацию. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена ​​в Украину.

По данным издания, в администрации Байдена намерены как можно быстрее доставить Украине больше обещанного вооружения, чтобы оказать помощь в контрнаступлении и укреплении обороны страны в долгосрочной перспективе. Сообщается, что первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк.

"Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки – ред.) в Украину как можно быстрее", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

Прежде чем ВСУ смогут начать эксплуатацию танков, они должны пройти 10-недельный курс обучения на 31 учебном танке на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника в Пентагоне, украинские танкисты должны закончить обучение на Abrams в августе.

По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в августе, но эти сроки являются чрезмерно оптимистичными.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynaya ilk “Abrams” tankları sentyabrda gələcək

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