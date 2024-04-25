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Первые подразделения Сил быстрого реагирования ЕС будут развернуты в 2024 году

Первые подразделения Сил быстрого реагирования ЕС будут развернуты в 2024 году Первые подразделения Сил быстрого реагирования Евросоюза будут развернуты до конца этого года.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 13:37
Первые подразделения Сил быстрого реагирования ЕС будут развернуты в 2024 году

Первые подразделения Сил быстрого реагирования Евросоюза будут развернуты до конца этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутатам Сейма (нижней палаты польского парламента) глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Первый компонент [Сил быстрого реагирования ЕС] должен достичь оперативной готовности до начала 2025 года", - сказал глава польской дипломатии, трансляция его выступления велась радиостанцией RMF24.

Ранее министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш после переговоров со своим германским коллегой Борисом Писториусом заявил, что 5 тыс. военнослужащих армий Польши и ФРГ пополнят Силы быстрого реагирования ЕС в июле. Министр добавил, что в полной оперативной готовности польско-германские подразделения будут через год. Он отметил, что к инициативе пока не присоединились другие государства сообщества.

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