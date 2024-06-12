Первые истребители F-35 в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО

Первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО.
Как передает
"Эта министерская встреча также включит заседание группы планирования по ядерному оружию, на которой союзники обсудят продолжающуюся адаптацию ядерных мощностей под текущую среду безопасности. Мы достигли существенного прогресса в этой адаптации. В июне первые боевые самолеты F-35 будут подготовлены Нидерландами для ядерных миссий НАТО и США, которые модернизируют свое ядерное оружие в Европе", - сказал он.