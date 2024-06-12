Первые истребители F-35 в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО

Первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО.

Первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО.

Как передает Report , об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Эта министерская встреча также включит заседание группы планирования по ядерному оружию, на которой союзники обсудят продолжающуюся адаптацию ядерных мощностей под текущую среду безопасности. Мы достигли существенного прогресса в этой адаптации. В июне первые боевые самолеты F-35 будут подготовлены Нидерландами для ядерных миссий НАТО и США, которые модернизируют свое ядерное оружие в Европе", - сказал он.