Первые дебаты претендентов на выборах президента США 2020 года состоятся весной

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Первые публичные дебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии пройдут, вероятно, уже весной будущего года, за полтора года до дня голосования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник интернет-портал 2020 Elections Central со ссылкой на деятеля Демократической партии, бывшего советника экс-президента США Барака Обамы Дэвида Аксельрода.

"Самое позднее в начале весны состоятся дебаты, - отметил он. - Думаю, что наиболее вероятный срок - первый квартал будущего года. В Демократической партии считают, что с этим делом нельзя затягивать, и, кроме того, такие же настроения существуют среди потенциальных претендентов".

Среди возможных претендентов на пост президента США от Демократической партии в публикации 2020 Elections Central названы бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, уступивший в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии, а также сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Не исключено, что о планах участвовать в предвыборной гонке объявят более десятка претендентов-демократов.