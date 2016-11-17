Первую зарубежную встречу после избрания Трамп проведет с премьер-министром Японии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет первым зарубежным лидером, с которым встретится Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В ходе своей избирательной кампании Трамп часто критиковал соглашение о свободной торговле, заключенное по инициативе Барака Обамы с Японией и десятью другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В самой Японии вызвали беспокойство заявления Трампа о том, что и Япония, и Южная Корея должны прилагать больше усилий к тому, чтобы защитить себя.

Д.Трамп также обвинял Токио и Сеул в том, что те платят слишком мало на поддержание восемьдесятитысячного американского военного контингента в своих странах.

Заявление Трампа о том, что если Токио и Сеул серьезно относятся к ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, то должны развивать свое собственное ядерное оружие, вызвало испуг и недоумение в Японии и Южной Корее.