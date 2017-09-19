Первую военную базу США открыли в Израиле

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На юге Израиля в понедельник открыли первую постоянную базу США. Там будут нести службу американские солдаты и офицеры.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«Впервые в истории Государства Израиль, Армии обороны Израиля мы создали постоянную военную базу США, над которой развевается американский флаг», — сказал на церемонии открытия командующий силами ПВО Израиля Цвика Хаймович.

Сообщается, что американская база интегрирована в расположение одной из израильских частей противовоздушной обороны. Представитель США генерал-майор Джон Гронски заявил, что военные двух стран теперь «будут бок о бок жить и нести службу».