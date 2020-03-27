Первую смерть от COVID-19 зафиксировали еще в одной стране

Первый случай смерти от вызванного коронавирусом заболевания зафиксирован в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес во время выступления в Каракасе.

"Хотим сообщить населению, что в Венесуэле зарегистрирована первая смерть, вызванная коронавирусом. Умер 47-летний мужчина из штата Арагуа. Выражаем наши соболезнования его семье и друзьям", - сказала Родригес.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. Общее число случаев заболевания в стране в настоящее время составляет 107.