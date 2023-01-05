Первую леди США готовят к операции по удалению новообразования на коже

Супруге президента США Джилл Байден проведут операцию по удалению новообразования, выявленного во время скринингового исследования рака кожи.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.
В служебной записке, опубликованной канцелярией первой леди США, врач Белого дома Кевин О'Коннор написал о том, что у нее обнаружили над правым глазом "небольшое поражение" кожи, которое медики порекомендовали удалить.
Супруге президента предстоит операция Мооса (Mohs), ее проведут 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. При этой процедуре врач срезает тонкий слой кожи для его исследования на наличие признаков раковой опухоли. В случае обнаружения на краях удаленной ткани злокачественных клеток хирург вновь снимает часть кожи и снова отправляет его на исследование - и так до тех пор, пока удаленный участок не окажется "чистым".
Джилл Байден является самой возрастной первой леди в истории США, ей 71 год.