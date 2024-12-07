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Первое заседание Евросовета под руководством Антониу Кошты пройдет 19 декабря

Первое заседание Евросовета под руководством Антониу Кошты пройдет 19 декабря Первое заседание Европейского совета под руководством нового председателя Антониу Кошты состоится 19 декабря.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 14:52
Первое заседание Евросовета под руководством Антониу Кошты пройдет 19 декабря

Первое заседание Европейского совета под руководством нового председателя Антониу Кошты состоится 19 декабря.

Как передает Report, об этом говорится в письме Кошты, опубликованном на официальном сайте Евросовета.

"Я рад пригласить на мое первое заседание в качестве председателя Европейского совета, которое состоится в четверг, 19 декабря, а также на саммит ЕС-Западные Балканы который пройдет в среду, 18 декабря, в Брюсселе", - написал он.

Кошта отметил, что на заседании Европейского Совета во главе угла будет стоять вопрос по ситуации в Украине, и президент страны Владимир Зеленский также приглашен на мероприятие.

"Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и сделать все возможное, чтобы российское вторжение было остановлено, а международное право восторжествовало", - написал он.

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Версия на английском языке European Council’s first meeting under leadership of Antonio Costa to be held on December 19
Версия на азербайджанском языке Antonio Koştanın rəhbərliyi altında dekabrın 19-da Avropa Şurasının ilk iclası keçiriləcək

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