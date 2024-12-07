Первое заседание Евросовета под руководством Антониу Кошты пройдет 19 декабря

Первое заседание Европейского совета под руководством нового председателя Антониу Кошты состоится 19 декабря.
Как передает Report, об этом говорится в письме Кошты, опубликованном на официальном сайте Евросовета.
"Я рад пригласить на мое первое заседание в качестве председателя Европейского совета, которое состоится в четверг, 19 декабря, а также на саммит ЕС-Западные Балканы который пройдет в среду, 18 декабря, в Брюсселе", - написал он.
Кошта отметил, что на заседании Европейского Совета во главе угла будет стоять вопрос по ситуации в Украине, и президент страны Владимир Зеленский также приглашен на мероприятие.
"Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и сделать все возможное, чтобы российское вторжение было остановлено, а международное право восторжествовало", - написал он.