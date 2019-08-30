Первое заседание новой Рады длилось более 16 часов

Первое заседание новой Верховной рады длилось более 16 часов: депутаты избрали руководство парламента, сформировали фракции, назначили новое правительство и одобрили в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в этот же день в парламенте было зарегистрировано несколько десятков законопроектов, в том числе такие, которые определены президентом как неотложные. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обещает, что последующие заседания будут не менее продуктивными, так как этого ждет от них глава государства.Впервые на протяжении практически всего заседания в парламенте присутствовал президент страны Владимир Зеленский, который подгонял депутатов в принятии решений и иногда бросал эмоциональные реплики.Поздно ночью спикер Дмитрий Разумков закрыл первую сессию Рады. Во вторник 3 сентября будет открыта вторая сессия Рады, парламент приступит к работе в пленарном режиме.