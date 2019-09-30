Первое заседание Конституционного комитета Сирии пройдет в Женеве 30 октября

Первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Через один месяц, 30 октября, я планирую собрать 150 сирийских мужчин и женщин, чтобы начать работу сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета Сирии", - сказал он.

По словам Педерсена, и правительство, и оппозиция подтвердили согласие на то, что дискуссия в комитете будет проходить под эгидой ООН. Он также напомнил, что все решения этого органа будут вырабатываться малой группой из 45 человек и приниматься полным составом в 150 человек.

"При принятии решений мы будем стремиться к консенсусу, - добавил он. - Но решения будут считаться принятыми при согласии 75% комитета (то есть 113 человек)".