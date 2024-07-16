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Первое в мире ядерное испытание в США привело к заражению 2,6 тыс. км²

Первое в мире ядерное испытание в США привело к заражению 2,6 тыс. км² Первое в истории человечества испытание ядерного оружия привело в США к радиоактивному заражению территории площадью примерно 2,6 тыс. кв. км.
Другие страны
16 июля 2024 г. 22:57
Первое в мире ядерное испытание в США привело к заражению 2,6 тыс. км²

Первое в истории человечества испытание ядерного оружия привело в США к радиоактивному заражению территории площадью примерно 2,6 тыс. км².

Как передает Report, об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией "Архив по национальной безопасности" (National Security Archive) при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Опубликованные ею данные касаются последствий проведения 16 июля 1945 года ядерного взрыва на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико в рамках "Проекта "Манхэттен".

Это испытание, как и часть полигона, на котором был произведен подрыв плутониевой бомбы имплозивного типа, получило название Trinity.

В исследовании сообщается, что в результате этого взрыва радиоактивному загрязнению подверглось свыше 1 тыс. кв миль (более 2,6 тыс. кв км) территории штата Нью-Мексико, хотя часть продуктов испытания распространилась настолько далеко на север, что достигла Канады.

Из рассекреченного отчета Лос-Аламосской национальной лаборатории следует, что через шесть недель после испытания в районе его проведения наблюдалась достаточно высокая радиоактивность на поверхности земли на участке примерно 100 миль (161 км) в длину и 30 (48 км) миль в ширину.

"Гамма-излучение, поддающееся измерению, но очень малой интенсивности, было обнаружено в Санта-Фе (Нью-Мексико), Лас-Вегасе (штат Невада) <...> и даже Тринидаде (штата Колорадо) приблизительно в 418 км от места взрыва", - говорится в отчете.

Другие опубликованные организацией рассекреченные документы властей в Вашингтоне посвящены первым с участием американского президента учениям по отработке действий в ответ на внезапный ядерный удар по США, которые состоялись в октябре 1977 года в период правления Джимми Картера.

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