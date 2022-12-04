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Первое судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию

Первое судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 05:04
Первое судно в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию

Первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте президента Украины.

Судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы.

Ранее сообщалось, что в Эфиопию движется еще одно судно, на его борту 30 тыс. тонн пшеницы. Еще одно готовится к отправке в Сомали.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил программу Grain From Ukraine, выступая минувшей осенью по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. Она предусматривает, что страны, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.

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